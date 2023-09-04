Війська рф протягом тижня 60 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Протягом минулого тижня війська рф 60 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської області. Зафіксовано 519 вибухів, інформує УНН з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
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"За минулий тиждень ворог 60 разів обстріляв 23 прикордонних населених пункти Чернігівської області. Зафіксовано 519 вибухів", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що російські окупанти також завдали один авіаційний удар з використанням вертольота. Унаслідок російських атак були знищені або пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Водночас на території області виявили збитий ворожий БпЛА, повідомив Чаус.
Нагадаємо
Російські окупанти протягом 2 вересня здійснили 15 обстрілів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей із різних видів озброєння.