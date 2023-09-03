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Окупанти 15 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Київ • УНН

 • 494140 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби, 2 вересня, здійснили 15 обстрілів по прикордонню Чернігівської та Сумської областей із різних видів озброєння. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку ОК "Північ" у Telegram.

Деталі

Зазначається, що всього нараховано 126 вибухів унаслідок російських атак. Інформація про загиблих серед місцевого населення не зафіксована.

Сумська область

Шосткінський район:

  • Зноб-Трубчевське - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
  • Середина-Буда - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 10 приходів, ймовірно ствольна артилерія. В результаті обстрілу поранень, попередньо, зазнали 2 місцевих мешканці; сталося загорання автомобіля.
  • Ба‌чівськ - 12 приходів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
  • Чу‌йківка - 5 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

  • Бояро-Лежачі - 18 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди Сумської області загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов.

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