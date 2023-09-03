Оккупанты 15 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей - ОК "Север"

Детали

Отмечается, что всего насчитано 126 взрывов в результате российских атак. Информация о погибших среди местного населения не зафиксирована.

Сумская область

Шосткинский район:



Зноб-Трубчевское - 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Середина-Буда - 10 приходов, вероятно миномет 120 мм; 10 приходов, вероятно ствольная артиллерия. В результате обстрела ранения, предварительно, получили 2 местных жителя; произошло возгорание автомобиля.



Ба‌Черновск - 12 приходов, предположительно ствольная артиллерия 122 мм.



Чу‌йковка - 5 приходов, вероятно миномет 82 мм.



Конотопский район:



Бояро-Лежачи - 18 приходов, вероятно миномет 120 мм.



Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате вражеского обстрела Середины-Буды Сумской области погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов.