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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 76275 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 76531 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107254 просмотра

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Оккупанты 15 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей - ОК "Север"

Оккупанты 15 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей - ОК "Север"

Киев • УНН

 • 494137 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 2 сентября, совершили 15 обстрелов по границе Черниговской и Сумской областей из различных видов вооружения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу ОК "Север" в Telegram.

Детали

Отмечается, что всего насчитано 126 взрывов в результате российских атак. Информация о погибших среди местного населения не зафиксирована.

Сумская область

Шосткинский район:

  • Зноб-Трубчевское - 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.
  • Середина-Буда - 10 приходов, вероятно миномет 120 мм; 10 приходов, вероятно ствольная артиллерия. В результате обстрела ранения, предварительно, получили 2 местных жителя; произошло возгорание автомобиля.
  • Ба‌Черновск - 12 приходов, предположительно ствольная артиллерия 122 мм.
  • Чу‌йковка - 5 приходов, вероятно миномет 82 мм.

Конотопский район:

  • Бояро-Лежачи - 18 приходов, вероятно миномет 120 мм.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате вражеского обстрела Середины-Буды Сумской области погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов.

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