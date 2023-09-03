Оккупанты 15 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей - ОК "Север"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 2 сентября, совершили 15 обстрелов по границе Черниговской и Сумской областей из различных видов вооружения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу ОК "Север" в Telegram.
Детали
Отмечается, что всего насчитано 126 взрывов в результате российских атак. Информация о погибших среди местного населения не зафиксирована.
Сумская область
Шосткинский район:
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- Зноб-Трубчевское - 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Середина-Буда - 10 приходов, вероятно миномет 120 мм; 10 приходов, вероятно ствольная артиллерия. В результате обстрела ранения, предварительно, получили 2 местных жителя; произошло возгорание автомобиля.
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- БаЧерновск - 12 приходов, предположительно ствольная артиллерия 122 мм.
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- Чуйковка - 5 приходов, вероятно миномет 82 мм.
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Конотопский район:
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- Бояро-Лежачи - 18 приходов, вероятно миномет 120 мм.
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Напомним
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате вражеского обстрела Середины-Буды Сумской области погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов.