Войска рф в течение недели 60 раз обстреляли приграничье Черниговской области

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"За прошедшую неделю враг 60 раз обстрелял 23 приграничных населенных пункта Черниговской области. Зафиксировано 519 взрывов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты также нанесли один авиационный удар с использованием вертолета. В результате российских атак были уничтожены или повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В то же время на территории области обнаружили сбитый вражеский БПЛА, сообщил Чаус.

Напомним

Российские оккупанты в течение 2 сентября осуществили 15 обстрелов по приграничью Черниговской и Сумской областей из различных видов вооружения.