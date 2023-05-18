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Війна послаблює вплив росії у Центральній Азії. Китай прагне заповнити порожнечу

Війна послаблює вплив росії у Центральній Азії. Китай прагне заповнити порожнечу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін проводить у четвер саміт країн Центральної Азії, оскільки лідери G7 проводять конкуруючу зустріч в Японії. Пекін намагається розширити свою присутність у регіоні, який довгий час вважався сферою впливу росії. Про це пише AFP, пише УНН.

Деталі

Пекін заявив, що саміт цього тижня, проведений в місті Сіань, історичному східному кінці Шовкового шляху, який пов'язував Китай із Європою через Середню Азію, має "наріжне значення".

Зустріч відбувається в той час, коли Пекін намагається заповнити вакуум, що утворився в колишніх радянських республіках внаслідок війни росії з Україною, і коли Сі позиціонує себе як глобального державного діяча, який прагне розширити вплив Китаю далеко за межі своїх кордонів.

"Сі позиціонуватиме себе як лідер, який може сприяти глобальному розвитку та миру", - сказав AFP Чжицюнь Чжу, професор міжнародних відносин і політології Бакнеллського університету.

Саміт також проходить одночасно із зустріччю G7 у Хіросімі, яка, ймовірно, буде присвячена зусиллям щодо "стримування зростаючого впливу Китаю в усьому світі", сказав Чжу.

"Дипломатичне та стратегічне значення не можна недооцінювати", - вважає він.

"Найважливішим контекстом цього саміту є війна в Україні та невизначеність регіону щодо майбутніх зобов'язань, впливу та ролі росії в регіоні", - сказав Юн Сун, директор Китайської програми Центру Стімсона у Вашингтоні для CNN.

"Центральна Азія завжди вважалася заднім двором росії, і Китай розширює свій вплив у регіоні… і з'явилися нові устремління та напрямки у відносинах між Китаєм та Центральною Азією – можливості, яких не було в минулому".

"Війна порушила багато зв'язків між росією та Центральною Азією, особливо торгівлю, особливо транспорт, транзит, інвестиції та міграцію", - сказав Азімжан Хітахунов, старший науковий співробітник Євразійського науково-дослідного інституту в Алмати, Казахстан.

Однак, за словами Хітахунова, лідери Центральної Азії не менш зацікавлені в обговоренні питань торгівлі, інвестицій та спільних проектів із західними гравцями, такими як Європейський Союз.

Пекін заявляє, що торгівля з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном досягла 70 мільярдів доларів у 2022 році і збільшилася на 22 відсотки у річному обчисленні в першому кварталі 2023 року.

Центральна Азія також стала ключовою для китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" вартістю трильйон доларів.
Китай, другий за величиною споживач енергії у світі, інвестував мільярди доларів у розробку запасів природного газу в Центральній Азії та залізничних колій, що з'єднують Китай із Європою, що перетинають увесь регіон.

І аналітики повідомили AFP, що на саміті цього тижня, швидше за все, будуть зроблені зусилля щодо просування великих транспортних зв'язків і трубопроводів, включаючи давно зупинену залізницю Китай-Киргизстан-Узбекистан вартістю 6 мільярдів доларів та розширення газопроводу з Центральної Азії до Китаю.

Виступаючи у середу на зустрічі із Сі, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв привітав "унікальний масштаб" цього проекту.

А на переговорах у четвер Сі сказав президенту Киргизстану Садиру Жапарову, що Китай "готовий працювати з Киргизстаном, щоб побудувати співтовариство добросусідства, дружби, спільного процвітання та спільного майбутнього".

Згодом у четвер він зустрінеться з іншими регіональними лідерами перед вечірньою церемонією привітання.

Потім у п'ятницю вранці відбудеться пресконференція, в якій, як очікується, візьмуть участь усі шість президентів, де буде оприлюднено спільну заяву.

Доповнення

Цього тижня Пекін направив свого спецпредставника з євразійських справ Лі Хуея в поїздку Україною, росією та рядом європейських країн для сприяння мирним переговорам.

Як і Китай, лідери Центральної Азії, як правило, уникали засудження росії на таких форумах, як ООН, наприклад, утримуючись під час ухвалення основних резолюцій Генеральної Асамблеї, які закликають до виведення російських військ.

Але в регіоні є побоювання з приводу того, що він стане наступною метою російської агресії, кажуть аналітики з огляду на те, що Україна також є колишньою радянською державою.

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