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Война ослабляет влияние россии в Центральной Азии. Китай стремится заполнить пустоту

Война ослабляет влияние россии в Центральной Азии. Китай стремится заполнить пустоту

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин проводит в четверг саммит стран Центральной Азии, поскольку лидеры G7 проводят конкурирующую встречу в Японии. Пекин пытается расширить свое присутствие в регионе, который долгое время считался сферой влияния россии. Об этом пишет AFP, пишет УНН.

Детали

Пекин заявил, что саммит на этой неделе, проведенный в городе Сиань, историческом восточном конце Шелкового пути, который связывал Китай с Европой через Среднюю Азию, имеет "краеугольное значение".

Встреча происходит в то время, когда Пекин пытается заполнить вакуум, образовавшийся в бывших советских республиках в результате войны россии с Украиной, и когда Си позиционирует себя как глобального государственного деятеля, стремящегося расширить влияние Китая далеко за пределы своих границ.

"Си будет позиционировать себя как лидер, который может способствовать глобальному развитию и миру", — сказал AFP Чжицюнь Чжу, профессор международных отношений и политологии Бакнеллского университета.

Саммит также проходит одновременно со встречей G7 в Хиросиме, которая, вероятно, будет посвящена усилиям по "сдерживанию растущего влияния Китая во всем мире", сказал Чжу.

"Дипломатическое и стратегическое значение нельзя недооценивать", — считает он.

"Важнейшим контекстом этого саммита является война в Украине и неопределенность региона относительно будущих обязательств, влияния и роли россии в регионе", — сказал Юн Сун, директор Китайской программы  Центра Стимсона в Вашингтоне для CNN.

"Центральная Азия всегда считалась задним двором россии, и Китай расширяет свое влияние в регионе… и появились новые устремления и направления в отношениях между Китаем и Центральной Азией – возможности, которых не было в прошлом".

"Война нарушила многие связи между россией и Центральной Азией, особенно торговлю, особенно транспорт, транзит, инвестиции и миграцию", — сказал Азимжан Хитахунов, старший научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского института в Алматы, Казахстан.

Однако, по словам Хитахунова, лидеры Центральной Азии не менее заинтересованы в обсуждении вопросов торговли, инвестиций и совместных проектов с западными игроками, такими как Европейский Союз.

Пекин заявляет, что торговля с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном достигла 70 миллиардов долларов в 2022 году и увеличилась на 22 процента в годовом исчислении в первом квартале 2023 года.

Центральная Азия также стала ключевой для китайской инициативы "Один пояс, один путь" стоимостью триллион долларов.
Китай, второй по величине потребитель энергии в мире, инвестировал миллиарды долларов в разработку запасов природного газа в Центральной Азии и железнодорожных путей, соединяющих Китай с Европой, пересекающих весь регион.

И аналитики сообщили AFP, что на саммите на этой неделе, скорее всего, будут предприняты усилия по продвижению крупных транспортных связей и трубопроводов, включая давно остановленную железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан стоимостью 6 миллиардов долларов и расширение газопровода из Центральной Азии в Китай.

Выступая в среду на встрече с Си, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал "уникальный масштаб" этого проекта.

А на переговорах в четверг Си сказал президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, что Китай "готов работать с Кыргызстаном, чтобы построить сообщество добрососедства, дружбы, общего процветания и общего будущего".

Позже в четверг он встретится с другими региональными лидерами перед вечерней церемонией приветствия.

Затем в пятницу утром состоится пресс-конференция, в которой, как ожидается, примут участие все шесть президентов, где будет обнародовано совместное заявление.

Дополнение

На этой неделе Пекин направил своего спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя в поездку по Украине, россии и ряду европейских стран для содействия мирным переговорам.

Как и Китай, лидеры Центральной Азии, как правило, избегали осуждения россии на таких форумах, как ООН, например, воздерживаясь при принятии основных резолюций Генеральной Ассамблеи, призывающих к выводу российских войск.

Но в регионе есть опасения по поводу того, что он станет следующей целью российской агрессии, говорят аналитики ввиду того, что Украина также является бывшим советским государством.

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