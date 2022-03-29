Віцепрем’єрка Верещук доповіла про роботу гуманітарних коридорів за сьогодні

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По погоджених трьох гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 1665 людей. З них - 936 людей з Маріуполя та 729 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Горіхів, Гуляйполе та Василівка.

Після реєстрації в центрах для евакуйованих людям надається вся необхідна допомога.

Разом з тим, у місті Василівка сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які були направлені ще зранку до Бердянська, Мелітополя та Енергодара.

Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухалися по маршруту до міста Запоріжжя з Токмака та Енергодара.

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"Ми ведемо перемовини і вимагаємо від окупантів розблокувати роботу на Василівці у напрямку до Бердянська. Завтра ми спрямуємо всі свої зусилля на забезпечення роботи гуманітарних коридорів, які були погоджені сьогодні: Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Також інформую, що під час сьогоднішніх перемовин у Стамбулі, наша перемовна група передала вимогу російській стороні щодо обов’язковості і негайності відкриття гуманітарних коридорів до найбільших міст України: Маріуполя, Харкова, Чернігова та міст Київської області, куди наразі важко дістатися", - резюмувала Ірина Верещук.