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Віцепрем'єрка Верещук доложила о работе гуманитарных коридоров за сегодня

Киев • УНН

 • 135537 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров за сегодня, сообщает УНН.

Віцепрем'єрка Верещук доложила о работе гуманитарных коридоров за сегодня

Детали

По согласованным трем гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехало 1665 человек. Из них - 936 людей из Мариуполя и 729 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

После регистрации в центрах для эвакуированных людям оказывается вся необходимая помощь.

Вместе с тем, в городе Васильевка сегодня целый день оккупанты блокируют колонны автобусов для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью, которые были направлены еще утром до Бердянска, Мелитополя и Энергодара.

Также заблокированы организованные колонны людей на частном транспорте, которые двигались по маршруту к городу Запорожье из Токмака и Энергодара.

Цитата 

"Мы ведем переговоры и требуем от оккупантов разблокировать работу на Васильевке по направлению к Бердянску. Завтра мы направим все свои усилия на обеспечения работы гуманитарных коридоров, которые были согласованы сегодня: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Также информирую, что во время сегодняшних переговоров в Стамбуле, наша переговорная группа передала требование российской стороне об обязательности и немедленности открытия гуманитарных коридоров в крупнейшие города Украины: Мариуполь, Харьков, Чернигов и города Киевской области, куда сейчас трудно добраться", - резюмировала Ирина Верещук.

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