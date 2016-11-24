Віце-прем’єр підсумувала результати саміту Україна-ЄС

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 8880 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 98207 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 108346 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 108207 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 110437 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 117985 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 175201 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75729 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163187 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 113075 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
6м/с
26%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 25430 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 22977 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 21796 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 30551 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 20012 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 11956 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 20792 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 98186 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 175190 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 191585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 4624 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 103537 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 105498 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 49541 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 52528 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Віце-прем’єр підсумувала результати саміту Україна-ЄС

Київ • УНН

 • 12274 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе підбила підсумки за результатами саміту Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі. Підсумки вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Віце-прем’єр підсумувала результати саміту Україна-ЄС

"...зустріч з бізнес-представниками проведена, фінансова угода по антикорупції та меморандум про співпрацю в енергетичній галузі підписані, чітко окреслена подальша політична підтримка ЄС реформ в Україні і визнано очевидний прогрес України на цьому складному шляху, абсолютно чітко визначена підтримка територіальної цілісності та незалежності України в боротьбі проти агресії Росії та продовження політики невизнання нелегальної анексії Криму, озвучене очікування самого ЄС щодо прийняття рішення про продовження санкцій проти Росії",- підсумувала І.Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, віце-прем’єр зазначила, що Україна виконала всі зобов’язання в рамках плану дій візової лібералізації виконали і ЄС вимушений пояснювати свої міжінституційні бюрократично-юридичні перемовини не лише керівникам України, а і українському суспільству через те, що ніяк не матеріалізувалося ще рішення щодо безвізу

Також, І.Климпуш-Цинцадзе зазначила, що наразі підтверджена готовність найближчим часом підписати угоду про бюджетну підтримку на реформу державного управління. Також домовлено спільно далі працювати над тим, щоб Угода про Асоціацію таки остаточно була ратифікована всіма країнами-членами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,718.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.79
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77