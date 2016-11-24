Віце-прем’єр підсумувала результати саміту Україна-ЄС

"...зустріч з бізнес-представниками проведена, фінансова угода по антикорупції та меморандум про співпрацю в енергетичній галузі підписані, чітко окреслена подальша політична підтримка ЄС реформ в Україні і визнано очевидний прогрес України на цьому складному шляху, абсолютно чітко визначена підтримка територіальної цілісності та незалежності України в боротьбі проти агресії Росії та продовження політики невизнання нелегальної анексії Криму, озвучене очікування самого ЄС щодо прийняття рішення про продовження санкцій проти Росії",- підсумувала І.Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, віце-прем’єр зазначила, що Україна виконала всі зобов’язання в рамках плану дій візової лібералізації виконали і ЄС вимушений пояснювати свої міжінституційні бюрократично-юридичні перемовини не лише керівникам України, а і українському суспільству через те, що ніяк не матеріалізувалося ще рішення щодо безвізу

Також, І.Климпуш-Цинцадзе зазначила, що наразі підтверджена готовність найближчим часом підписати угоду про бюджетну підтримку на реформу державного управління. Також домовлено спільно далі працювати над тим, щоб Угода про Асоціацію таки остаточно була ратифікована всіма країнами-членами.