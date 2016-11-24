Вице-премьер подвела итоги саммита Украина-ЕС

"...Встреча с бизнес-представителями проведена, финансовое соглашение по антикоррупции и меморандум о сотрудничестве в энергетической отрасли подписаны, четко очерченная дальнейшая политическая поддержка ЕС реформ в Украине и признан очевидный прогресс Украины на этом сложном пути, абсолютно четко определена поддержка территориальной целостности и независимости Украины в борьбе против агрессии России и продолжение политики непризнания нелегальной аннексии Крыма, озвучено ожидания самого ЕС о принятии решения о продлении санкций против России", - подытожила И.Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, вице-премьер отметила, что Украина выполнила все обязательства в рамках плана действий визовой либерализации и ЕС вынужден объяснять свои межинституциональные бюрократически-юридические переговоры не только руководителям Украины, а и украинскому обществу из-за того, что никак не материализовалось еще решение о безвизе

Также, И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что в настоящее время подтверждена готовность в ближайшее время подписать соглашение о бюджетной поддержке на реформу государственного управления. Также достигнута договоренность совместно дальше работать над тем, чтобы Соглашение об ассоциации таки окончательно было ратифицировано всеми странами-членами.