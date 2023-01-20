Віце-адмірал Неїжпапа: усе, що має прапор рф - для ВМС ціль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Усе, що має прапор російської федерації, - для Військово-морських сил ЗСУ наразі ціль. Про це заявив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, заяву якого наводить Міноборони у Telegram, пише УНН.
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«Усе, що має прапор російської федерації, - для Військово-морських сил ЗСУ зараз ціль. Неважливо чи це крейсер, катер, фрегат або підводний човен», - сказав Неїжпапа.
Деталі
Неїжпапа нагадав, що у березні в Генштабі рф повідомили, що українські українські ВМС припинили своє існування. А вже наступного місяця флагман чорноморського флоту країни-агресора крейсер "москва" пішов на дно.
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Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 17 кораблів і катерів.
Як повідомляла британська розвідка, росія вивела понад 10 кораблів чорноморського флоту із новоросійська для розосередження через загрозу з боку України.