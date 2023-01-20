Вице-адмирал Неижпапа: все, что имеет флаг рф - для ВМС цель

Цитата

«Все, что имеет флаг российской федерации, - для Военно-морских сил ВСУ сейчас цель. Неважно, крейсер ли это, катер, фрегат или подводная лодка», - сказал Неижпапа.

Детали

Неижпапа напомнил, что в марте в генштабе рф сообщили, что украинские украинские ВМС прекратили свое существование. А уже в следующем месяце флагман черноморского флота страны-агрессора крейсер "москва" пошел на дно.

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Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 17 кораблей и катеров.

Как сообщала британская разведка, россия вывела более 10 кораблей черноморского флота из новороссийска для рассредоточения из-за угрозы со стороны Украины.