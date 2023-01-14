Британська розвідка пояснила вивід росією групи військових кораблів з новоросійська

Деталі

"11 січня 2023 з військово-морського об'єкту у новоросійську вийшла група кораблів чорноморського флоту (чф) у складі не менше 10 кораблів. Враховуючи тип і кількість суден, що одночасно виходять у море, ця діяльність, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку росії, вона ідентифікувала", - ідеться у повідомленні.

Як вказали у МО Британії, "малоймовірно, що розгортання означає підготовку до незвичайних ударів крилатих ракет морського базування, малоймовірно, що флот готується до морських десантних операцій".

"чф значною мірою, як і раніше, зосереджений на передбачуваних загрозах з боку України і продовжує віддавати пріоритет силовому захисту, а не наступальним чи патрульним операціям", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Раніше з новоросійська вийшли три ракетоносії "калібрів" та ВДК "петр моргунов".