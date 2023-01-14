Британская разведка объяснила вывод россией группы военных кораблей из новороссийска

Детали

"11 января 2023 года из военно-морского объекта в новороссийске вышла группа кораблей черноморского флота (чф) в составе не менее 10 кораблей. Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, эта деятельность, вероятно, является рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению россии, она идентифицировала", - говорится в сообщении.

Как указали в МО Великобритании, "маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатых ракет морского базирования, маловероятно, что флот готовится к морским десантным операциям".

"чф в значительной степени по-прежнему сосредоточен на предполагаемых угрозах со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет силовой защите, а не наступательным или патрульным операциям", - сказано в сообщении.

Дополнение

Ранее из новороссийска вышли три ракетоносителя "калибров" и вдк "петр моргунов".