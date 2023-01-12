З новоросійська вийшли три ракетоносії "калібрів" та ВДК "петр моргунов"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вчора, 11 січня, з порту новоросійська краснодарського краю вийшли три ракетоносії "калібрів" та великий десантний корабель (вдк) "петр моргунов". Про це інформує УНН з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
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"Як повідомляє інформаційне видання Naval News, 11.01.2023 року, з порту новоросійська вийшли три російські підводні човни, які є носіями ракет "Калібр". Також повідомляється про вихід в море ВДК "петр моргунов", - йдеться в повідомленні.
Довідка
ВДК "петр моргунов" - перший серійний БДК проєкту 11711, розроблений у Невському проєктно-конструкторському бюро. Був спущений на воду у 2018 році, а у 2020 офіційно зарахований до складу Північного флоту.
"петр моргунов" може вмістити 13 танків або 36 БМП, а також до 300 морських піхотинців. До його озброєння входить одна спарена 30-мм артустановка АК-630М-2, дві 30-мм артустановки АК-630, два вертольоти Ка-29.
Нагадаємо
За даними Військово-морських сил ЗС України, 11 січня росія не вивела в Чорне море на бойове чергування жодного носія крилатих ракет "калібр".