Из новороссийска вышли три ракетоносителя "калибров" и БДК "петр моргунов"

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"Как сообщает информационное издание Naval News, 11.01.2023 года, из порта новороссийска вышли три российские подводные лодки, которые являются носителями ракет "калибр". Также сообщается о выходе в море БДК "петр моргунов", - говорится в сообщении.

Справка

БДК "петр моргунов" - первый серийный БДК проекта 11711, разработанный в Невском проектно-конструкторском бюро. Был спущен на воду в 2018 году, а в 2020 официально зачислен в состав Северного флота.

"петр моргунов" может вместить 13 танков или 36 БМП, а также до 300 морских пехотинцев. В его вооружение входит одна спаренная 30-мм артустановка АК-630М-2, две 30-мм артустановки АК-630, два вертолета Ка-29.

Напомним

По данным Военно-морских сил ВС Украины, 11 января россия не вывела в Черное море на боевое дежурство ни одного носителя крылатых ракет "калибр".