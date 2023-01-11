росія не вивела жодного ракетоносія "калібрів" в Чорне море - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. росія не вивела в Чорне море на бойове чергування жодного носія крилатих ракет "калібр". Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України, передає УНН.
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«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля. У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети», - йдеться в повідомленні.
На оприлюдненій інфографіці вказано, що у Чорному морі немає ракетоносіїв рф з "калібрами" на бойовому чергуванні.
Доповнення
5 січня повідомлялося, що у Чорному та Азовському морях на чергуванні перебувало по два ворожих кораблі.