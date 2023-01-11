росія не вивела жодного ракетоносія "калібрів" в Чорне море - ВМС

Цитата

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля. У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети», - йдеться в повідомленні.

На оприлюдненій інфографіці вказано, що у Чорному морі немає ракетоносіїв рф з "калібрами" на бойовому чергуванні.

Доповнення

5 січня повідомлялося, що у Чорному та Азовському морях на чергуванні перебувало по два ворожих кораблі.