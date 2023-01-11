россия не вывела ни одного ракетоносителя "калибров" в Черное море - ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. россия не вывела в Черное море на боевое дежурство ни одного носителя крылатых ракет "калибр". Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины, передает УНН.
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«В Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 72 ракеты», - говорится в сообщении.
На обнародованной инфографике указано, что в Черном море нет ракетоносителей рф с "калибрами" на боевом дежурстве.
Дополнение
5 января сообщалось, что в Черном и Азовском морях на дежурстве находилось по два вражеских корабля.