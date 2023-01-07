росія не вивела жодного корабля в Чорне море на бойове чергування - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. росія не вивела в Чорне море на бойове чергування наразі жодного корабля. В Азовському морі ворог утримує 2 кораблі, в Середземному морі – 9. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України, передає УНН.
Цитата
«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля. В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети», - йдеться в повідомленні ВМС у Telegram.
На оприлюдненій інфографіці вказано, що у Чорному морі немає кораблів рф на бойовому чергуванні.
Доповнення
5 січня повідомлялося, що у Чорному та Азовському морях на чергуванні перебувало по два ворожих кораблі.