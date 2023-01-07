россия не вывела ни одного корабля в Черное море на боевое дежурство - ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. россия не вывела в Черное море на боевое дежурство на данный момент ни одного корабля. В Азовском море враг удерживает 2 корабля, в Средиземном море – 9. Об этом сообщают Военно-морские силы ВС Украины, передает УНН.
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«В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 72 ракеты», - говорится в сообщении ВМС в Telegram.
На обнародованной инфографике указано, что в Черном море нет кораблей рф на боевом дежурстве.
Дополнение
5 января сообщалось, что в Черном и Азовском морях на дежурстве находилось по два вражеских корабля.