россия не вывела ни одного корабля в Черное море на боевое дежурство - ВМС

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«В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 72 ракеты», - говорится в сообщении ВМС в Telegram.

На обнародованной инфографике указано, что в Черном море нет кораблей рф на боевом дежурстве.

Дополнение

5 января сообщалось, что в Черном и Азовском морях на дежурстве находилось по два вражеских корабля.