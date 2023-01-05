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У Чорному морі чергують два ворожих кораблі та носії “калібрів” відсутні — ВМС

Київ • УНН

 • 369627 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Військово-морські сили України повідомили, що наразі у Чорному та Азовському морях на чергуванні перебуває по два ворожих кораблі, передає УНН.

У Чорному морі чергують два ворожих кораблі та носії “калібрів” відсутні — ВМС

Носії ракети “калібр” серед них відсутні

Цитата

“В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 2 ворожих кораблів;
в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться до 2 ворожих кораблів;
в Середземному морі — 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет „калібр“ загальний залп — 72 ракети”, — повідомили у ВМС ситуацію станом на ранок 5 січня.

Додамо

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря — 28 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря — 16 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

“рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, — наголосив у ВМС.

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