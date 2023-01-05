В Черном море дежурят два вражеских корабля, но носители "калибров" отсутствуют - ВМС

Носители ракеты “калибр” среди них отсутствуют

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“В Черном море на боевом дежурстве находятся до 2 вражеских кораблей;

в Азовском море на боевом дежурстве находится до 2 вражеских кораблей;

в Средиземном море — 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет „калибр“ общий залп — 72 ракеты”, — сообщили в ВМС ситуацию по состоянию на утро 5 января.

Добавим

За сутки, в интересах рф проход по Керчь-Еникальскому проливу осуществили:

в Азовское море — 28 судов, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;

в Черное море — 16 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

“рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря”, — подчеркнул в ВМС.