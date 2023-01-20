Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 119 тисяч

КИЇВ. 20 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 119 300 осіб, 3139 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.