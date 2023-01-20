Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 119 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 119 300 человек, 3139 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.23 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 119 300 (+770) человек ликвидировано,
-
- танков - 3139 (+3),
-
- боевых бронированных машин - 6241 (+6),
-
- артиллерийских систем – 2129 (+7),
-
- РСЗВ – 442 (+0),
-
- средств ПВО - 220 (+0),
-
- самолётов – 287 (+0),
-
- вертолётов – 277 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4),
-
- крылатых ракет - 749 (+0),
-
- кораблей/катеров - 17 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 4903 (+7),
-
- специальной техники - 190 (+0).
-
Дополнение
Силы обороны отбили атаки рашистов в районе 16 населённых пунктов Донбасса.