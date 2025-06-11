Вітряно та з дощами: якою буде погода в Україні 11 червня

У середу, 11 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, до заходу країни вранці наблизиться атмосферний фронт, з яким упродовж дня волога повітряна маса пошириться приблизно до лінії Вінниця - Київ – Черкаси. На решті території утримається малохмарна погода, тож повітря найбільше прогріється у південній частині та східних областях.

Вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів. Вітер південний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура ... вдень у західних областях 17-22°, у північних та більшості центральних областей 20-25°, на решті території 24-29° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в середу буде хмарно з проясненнями, очікукється дощ. Температура повітря - 21-23°.

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