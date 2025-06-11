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Ветрено и с дождями: какой будет погода в Украине 11 июня

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В среду в Украине ожидается переменная облачность. В западных и некоторых других областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветрено и с дождями: какой будет погода в Украине 11 июня

В среду, 11 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, к западу страны утром приблизится атмосферный фронт, с которым в течение дня влажная воздушная масса распространится примерно до линии Винница - Киев - Черкассы. На остальной территории сохранится малооблачная погода, поэтому воздух больше всего прогреется в южной части и восточных областях.

Днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ... днем в западных областях 17-22°, в северных и большинстве центральных областей 20-25°, на остальной территории 24-29°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха - 21-23°.

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня09.06.25, 10:12 • 100990 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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