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Вітренко, з активом з кілька гучних провалів, націлився на посаду міністра енергетики - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14684 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Юрій Вітренко, який на сьогодні є кандидатом на посаду міністра енергетики України, раніше провалив ряд стратегічних програм і проектів в енергетичному секторі, завдавши держбюджету мільярдні збитки. Про це йдеться в статті “Мільярди збитків і провальний транзит. Чим „славиться“ кандидат в міністри енергетики Вітренко”, опублікованій виданням delo.ua, передає УНН.

“У багажі” потенційного міністра — роки в НАК “Нафтогаз” на керівних постах, зокрема в наглядовій раді “Укрнафти”, звідки його влітку відкликали, і прем’єрські амбіції, але ось успішних кейсів, які свідчать про його готовність займатися розвитком галузі, якось не густо... Складається відчуття, що він паразитує на чужих, командних перемогах, привласнюючи собі заслуги колективу, і скидає відповідальність на той же колектив, в разі провалу“, — йдеться в публікації.

Автор наводить ситуацію з перерахунком ставок на транзит газу, в якій ініціатива “потенційного міністра” коштувала держбюджету України 9,5 млрд дол.

“Відповідно до заяв Вітренко, в 2006 році економічно обґрунтована ставка транзиту російського газу по Україні мала досягати 5,25 дол, замість скромних заявлених 1,6. Вітренко взяв на себе відповідальність за вирішення даного питання і переговори з „Газпромом“, зазнав нищівної поразки і керівництво „Нафтогазу“ таки підписало договір з „Газпромом“ зі ставкою в 1,7 дол. — в п’ять разів менше. Це означало збиток в розмірі 9,5 млрд дол! Також в результаті „професійного“ підходу до переговорів з „Газпромом“ ціна на газ для України збільшена з 130 до майже 180 дол. Розрахунки не підтвердилися, переговори — провалені, але Вітренко це вже не стосувалося — звільнившись, він публічно заявив, що даний провал — не його вина”, — зазначив автор.

У статті підкреслюється, що Вітренко також відповідальний за провал програми 20/20 з видобутку вітчизняного природного газу.

“Вітренко звинуватив у провалі команду, з якою працював над програмою, хоча саме він, як керівник напрямку, не вжив необхідних дій в 2018-2019 роках. Так план на кінець 2019 передбачав видобуток 18,2 млрд. куб. м газу, але за фактом вийшло лише 14,9 млрд. куб. м. У 2018 — 15,5 млрд. куб. м ... Бездіяльність Вітренко спричинило серйозний простій в роботі, а це, звичайно, тягне за собою фінансові витрати”, — йдеться в публікації.

Разом з тим, Вітренко веде масштабну інформаційну кампанію для популяризації своєї персони, не акцентуючи уваги на своїх провалах.

“Його бекграунд вельми багатий популізмом — інтернет просто рясніє публікаціями з ім’ям Вітренко, схоже, вже багато років ставку він робить саме на медійну галас. Ймовірно, єдина мета Вітренко — капіталізація власного реноме, на яке він старанно працює, і про розвиток енергосектору не йдеться”, — підсумував автор.

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