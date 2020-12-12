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Витренко, с активом с несколько громких провалов, нацелился на пост министра энергетики, - СМИ

Витренко, с активом с несколько громких провалов, нацелился на пост министра энергетики, - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14677 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Юрий Витренко, который на сегодня является кандидатом на пост министра энергетики Украины, ранее провалил ряд стратегических программ и проектов в энергетическом секторе, нанеся госбюджету миллиардные убытки. Речь об этом идёт в статье “Миллиарды убытков и провальный транзит. Чем „славится“ кандидат в министры энергетики Витренко”, опубликованной изданием delo.ua, передает УНН.

“В багаже” потенциального министра — годы в НАК “Нефтегаз” на руководящих постах, в частности в набсовете “Укрнефти”, откуда его летом отозвали, и премьерские амбиции, но вот успешных кейсов, свидетельствующих о его готовности заниматься развитием отрасли, как-то не густо... Складывается ощущение, что он паразитирует на чужих, командных победах, присваивая себе заслуги коллектива, и сбрасывает ответственность на тот же коллектив, в случае провала“, — говорится в публикации.

Автор приводит ситуацию с перерасчётом ставок на транзит газа, в которой инициатива “потенциального министра” стоила госбюджету Украины 9,5 млрд долл.

“Согласно заявлениям Витренко, в 2006 году экономически обоснованная ставка транзита российского газа по Украине должна была достигать 5,25 долл, вместо скромных заявленных 1,6. Витренко взял на себя ответственность за решение данного вопроса и переговоры с „Газпромом“, потерпел сокрушительное поражение и руководство „Нефтегаза“ таки подписало договор с „Газпромом“ со ставкой в 1,7 долл. — в пять раз меньше. Это означало убыток в размере 9,5 млрд долл! Также в результате „профессионального“ подхода к переговорам с „Газпромом“ цена на газ для Украины увеличена со 130 до почти 180 долл. Расчёты не подтвердились, переговоры — провалены, но Витренко это уже не касалось — уволившись, он публично заявил, что данный провал — не его вина”, — отметил автор.

В статье подчёркивается, что Витренко также ответственен за провал программы 20/20 по добыче отечественного природного газа.

“Витренко обвинил в провале команду, с которой работал над программой, хотя именно он, как руководитель направления, не предпринял необходимых действий в 2018-2019 годах. Так план на конец 2019 предполагал добычу 18,2 млрд. куб. м газа, но по факту получилось лишь 14,9 млрд. куб. м. В 2018 — 15,5 млрд. куб. м... Бездействие Витренко повлекло серьёзный простой в работе, а это, конечно, влечёт за собой финансовые траты”, — говорится в публикации.

Вместе с тем, Витренко ведёт масштабную информационную кампанию для популяризации своей персоны, не акцентируя внимания на своих провалах.

“Его бэкграунд весьма богат популизмом — интернет просто пестрит публикациями с именем Витренко, похоже, уже многие годы ставку он делает именно на медийную шумиху. Вероятно, единственная цель Витренко — капитализация собственного реноме, на которое он старательно работает, и о развитии энергосектора речь не идёт”, — подытожил автор.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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