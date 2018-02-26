Вітчизняні виробники алкоголю страждають від дурниць уряду - експерт

“Останні 4 роки обидва уряди, що Яценюка, що Гройсмана, постійно підвищували акцизи на алкоголь. Не розуміючи, що після певної межі, замість того, щоб додавати гроші до бюджету, — це буде стимулювати саме тінізацію ринку.

Більше того, оскільки з точки зору економіки логічно було не збільшувати, а знижувати акцизи на алкоголь для того, щоб власна промисловість розвивалась і збільшувався експорт. Проте Україна взяла на себе зобов’язання збільшувати ці акцизи, щоб підвести роздрібну вартість алкоголю до середніх європейських цін. Більшої дурниці не можна було б і вигадати, але спроможності у наших урядів вигадувати дурниці більші, ніж у будь-кого в світі. Я не сумніваюсь”, — сказав він.

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За словами експерта, легальні виробники втрачають не від контрафакту, а від діяльності уряду.

“Від контрафакту вони не втрачають жодної копійки, вони втрачають від того, що уряд постійно збільшує фіскальне навантаження.

Зменшення обсягів реалізації у легальних виробників за останні 4 роки — десь на третину. Оце і є наслідок саме урядової політики зі збільшення фіскального навантаження на легально працюючий бізнес”, — пояснив Ю.Гаврилечко.

Як повідомляв УНН, за два неповних місяці по всій Україні було ліквідовано 15 підпільних цехів з виробництва нелегального алкоголю. В цілому за рік тіньове виробництво спиртного по країні зросло щонайменше у 8 разів.

Тим часом підвищення акцизів на спиртне вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, така ситуація є наслідком невиваженої податкової політики держави.

“Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка та системна державна політика у спиртовому та алкогольному сегменті. Це якщо говорити про глобальні цілі.

Якщо намагатися зараз оперативно відреагувати на ситуацію, чим врятувати вітчизняного виробника і свого споживача, то, перш за все, треба врегулювати податкову складову. Привести її до тверезих і обґрунтованих акцизів на алкогольні вироби.

Ставка акцизу має бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, послуговуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру і чорну алкогольну продукцію з ринку.

Щонайменше — цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні”, — зазначила вона.