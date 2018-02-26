Отечественные производители алкоголя страдают от глупостей правительства - эксперт

“Последние 4 года оба правительства, что Яценюка, что Гройсмана, постоянно повышали акцизы на алкоголь. Не понимая, что после определенного предела, вместо того чтобы добавлять деньги в бюджет, — это будет стимулировать именно тенизацию рынка.

Более того, поскольку с точки зрения экономики логично было не увеличивать, а снижать акцизы на алкоголь, для того, чтобы собственная промышленность развивалась и увеличивался экспорт. Однако Украина взяла на себя обязательства увеличивать эти акцизы, чтобы подвести розничную стоимость алкоголя до средних европейских цен. Большей глупости нельзя было бы и придумать, но способности у наших правительств выдумывать глупости большие, чем у кого угодно в мире. Я не сомневаюсь”, — сказал он.

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По словам эксперта, легальные производители теряют не от контрафакта, а от деятельности правительства.

“От контрафакта они не теряют ни копейки, они теряют от того, что правительство постоянно увеличивает фискальную нагрузку.

Уменьшение объемов реализации у легальных производителей за последние 4 года — где-то на треть. Это и есть следствие именно правительственной политики по увеличению фискальной нагрузки на легально работающий бизнес”, — пояснил Ю.Гаврилечко.

Как сообщал УНН, за два неполных месяца по всей Украине было ликвидировано 15 подпольных цехов по производству нелегального алкоголя. Всего за год теневое производство спиртного по стране возросло минимум в 8 раз.

Между тем, повышение акцизов на спиртное уже 6 лет не дает положительного фискального эффекта.

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, такая ситуация является следствием невзвешенной налоговой политики государства.

“Для того чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте. Это если говорить о глобальных целях.

Если пытаться сейчас оперативно отреагировать на ситуацию, чем спасти отечественного производителя и своего потребителя, то, прежде всего, нужно урегулировать налоговую составляющую. Привести ее к трезвым и обоснованным акцизам на алкогольные изделия.

Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка.

По меньшей мере — этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня”, — отметила она.