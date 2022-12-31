Вистрелив в око: в Одесі поліцейські встановлюють обставини інциденту зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Одесі поліцейські встановлюють обставини інциденту зі стріляниною біля однієї з крамниць на вулиці Посмітного, інформує УНН.
Деталі
30 грудня пообіді між двома місцевими чоловіками 56-ти та 68-ми років виникла сутичка, в ході якої старший за віком громадянин почав кидати в молодшого каміння, а той у відповідь застосував пістолет травматичної дії. В результаті 68-річний чоловік отримав травму ока, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Медики госпіталізували потерпілого до медичного закладу, а поліцейські вилучили у стрілка зареєстровану на нього зброю та доставили його до територіального підрозділу поліції.
Наразі поліцейські встановлюють повні обставини інциденту, зокрема причину конфлікту.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та затримання стрілка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
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