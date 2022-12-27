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В Одесі та області у Новорічну ніч діятиме комендантська година

В Одесі та області у Новорічну ніч діятиме комендантська година

Київ • УНН

 • 376631 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. В Одесі та області комендантську годину у Новорічну ніч не скасовуватимуть. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко і зазначив, що масові гуляння будуть після перемоги, передає УНН.

Цитата

"... щодо комендантської години в Новий Рік. Думаю, усі згодні, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування, доки наші воїни в окопах, у надважких умовах б’ються за Україну і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги. Тому закликаю мешканців Одещини цього року провести новорічні свята вдома в сімейному колі. Комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме як завжди, з 23-00 до 5-00 ранку", - сказав голова ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комендантська година в новорічну ніч у різних областях України: точний час

Раніше

У Новорічну ніч у Київській області комендантська година триватиме як і раніше з 23:00 до 5 години ранку.

Українські Національні Новини

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