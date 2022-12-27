В Одесі та області у Новорічну ніч діятиме комендантська година

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"... щодо комендантської години в Новий Рік. Думаю, усі згодні, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування, доки наші воїни в окопах, у надважких умовах б’ються за Україну і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги. Тому закликаю мешканців Одещини цього року провести новорічні свята вдома в сімейному колі. Комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме як завжди, з 23-00 до 5-00 ранку", - сказав голова ОВА.

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У Новорічну ніч у Київській області комендантська година триватиме як і раніше з 23:00 до 5 години ранку.