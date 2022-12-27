В Одессе и области в Новогоднюю ночь будет действовать комендантский час

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"... относительно комендантского часа в Новый Год. Думаю, все согласны, что в такое трудное для страны время мы не имеем морального права организовывать масштабные празднования, пока наши воины в окопах, в сверхтяжелых условиях бывают за Украину и уместнее будет отложить массовые празднования до нашей победы. Поэтому призываю жителей Одесщины в этом году провести новогодние праздники дома в семейном кругу. Комендантский час в этот день остается без изменений и продлится как всегда, с 23-00 до 5-00 утра", - сказал глава ОВА.

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Ранее

В Новогоднюю ночь в Киевской области комендантский час будет продолжаться с 23:00 до 5 часов утра.