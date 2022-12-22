Комендантська година в новорічну ніч у різних областях України: точний час
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Комендантську годину не відмінятимуть у новорічну ніч. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав інформацію як вона діятиме в різних регіонах, передає УНН.
Комендантську годину в Україні запровадили з початком повномасштабного наступу рф. Діятиме вона й у новорічну ніч. Поки що влада більшості областей не давала коментарів щодо її тривалості.
Тож швидше за все, діятимуть уже введені обмеження. Наразі на вулицю не можна виходити:
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- На Київщині, Харківщині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Одещині, Полтавщині, Тернопільщині, Черкащині, у Києві та Кривому Розі — з 23:00 до 5:00;
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- На Львівщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Вінничині, Волині, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області — з 00:00 до 5:00;
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- На Чернігівщині та Сумщині — з 23:00 до 4:00;
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- На Луганщині та Донеччині — з 21:00 до 5:00;
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- На Херсонщині — з 19:00 до 6:30.
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На Закарпатті комендантської години немає.