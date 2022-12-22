Комендантська година в новорічну ніч у різних областях України: точний час

Комендантську годину в Україні запровадили з початком повномасштабного наступу рф. Діятиме вона й у новорічну ніч. Поки що влада більшості областей не давала коментарів щодо її тривалості.

Тож швидше за все, діятимуть уже введені обмеження. Наразі на вулицю не можна виходити:



На Київщині, Харківщині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Одещині, Полтавщині, Тернопільщині, Черкащині, у Києві та Кривому Розі — з 23:00 до 5:00;

— з 23:00 до 5:00;

На Львівщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Вінничині, Волині, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині, у Чернівецькій області — з 00:00 до 5:00;

— з 00:00 до 5:00;

На Чернігівщині та Сумщині — з 23:00 до 4:00;

— з 23:00 до 4:00;

На Луганщині та Донеччині — з 21:00 до 5:00;

— з 21:00 до 5:00;

На Херсонщині — з 19:00 до 6:30.

— з 19:00 до 6:30.

На Закарпатті комендантської години немає.