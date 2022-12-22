Комендантский час в новогоднюю ночь в разных областях Украины: точное время
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Комендантский час не будет отменен в новогоднюю ночь. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности собрал информацию, как он будет действовать в разных регионах, передает УНН.
Комендантский час в Украине был введен с началом полномасштабного наступления россии. Он будет действовать и в новогоднюю ночь. Пока власти большинства областей не давали комментариев относительно ее продолжительности.
Поэтому, скорее всего, будут действовать уже введенные ограничения. Пока на улицу нельзя выходить:
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- На Киевщине, Харьковщине, Ивано-Франковской, Запорожье, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, в Киеве и Кривом Роге — с 23:00 до 5:00;
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- На Львовщине, Днепропетровщине, Ровенской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой, в Черновицкой области — с 00:00 до 5:00;
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- На Черниговской и Сумской — с 23:00 до 4:00;
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- На Луганщине и Донбасе— с 21:00 до 5:00;
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- На Херсонщине—с 19:00 до 6:30.
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На Закарпатье комендантского часа нет.