Комендантский час в новогоднюю ночь в разных областях Украины: точное время

Комендантский час в Украине был введен с началом полномасштабного наступления россии. Он будет действовать и в новогоднюю ночь. Пока власти большинства областей не давали комментариев относительно ее продолжительности.

Поэтому, скорее всего, будут действовать уже введенные ограничения. Пока на улицу нельзя выходить:



На Киевщине, Харьковщине, Ивано-Франковской, Запорожье, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, в Киеве и Кривом Роге — с 23:00 до 5:00;

— с 23:00 до 5:00;

На Львовщине, Днепропетровщине, Ровенской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой, в Черновицкой области — с 00:00 до 5:00;

— с 00:00 до 5:00;

На Черниговской и Сумской — с 23:00 до 4:00;

— с 23:00 до 4:00;

На Луганщине и Донбасе — с 21:00 до 5:00;

— с 21:00 до 5:00;

На Херсонщине —с 19:00 до 6:30.

—с 19:00 до 6:30.

На Закарпатье комендантского часа нет.