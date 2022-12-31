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Выстрелил в глаз: в Одессе полицейские устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства инцидента со стрельбой возле одного из магазинов на улице Посмитного, информирует УНН.

Детали

30 декабря после обеда между двумя местными мужчинами 56-ти и 68-ми лет возникла стычка, в ходе которой старший по возрасту гражданин начал бросать в младшего камни, а тот в ответ применил пистолет травматического действия. В результате 68-летний мужчина получил травму глаза, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Медики госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение, а полицейские изъяли у стрелка зарегистрированное на него оружие и доставили его в территориальное подразделение полиции.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства инцидента, в частности причину конфликта.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и задержание стрелка в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Напомним 

В Одессе и области комендантский час в Новогоднюю ночь не будут отменять.

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