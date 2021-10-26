Високотехнологічні проекти для переваг над противником: про що говоритиме Україна на засіданні комітету ради НАТО з питань озброєнь

Деталі

Так, в пресслужбі нашої місії підкреслили, що Україна і раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції національних директорів озброєнь, але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО.

Зокрема, йдеться про інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

За даними місії, засідання проводиться у розвиток домовленостей, досягнутих під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО 21 жовтня.

Нагадаємо, що тоді голови оборонних відомств країн Альянсу погодили план заходів у відповідь на зростаючу загрозу з боку ракетних систем Росії. Окрім того, за підсумками цієї зустрічі Генсек Альянсу заявив, що НАТО оцінює, як посилити свої позиції в Чорноморському регіоні.

У пресслужбі місії зазначили водночас, що за підсумками сьогоднішнього заходу підписання документів не планується.

Цитата:

“Українські представники будуть брати участь у обговоренні пріоритетів і напрямів інноваційної політики”, - зазначили в українській місії у відповідь на запитання про те, що саме буде робити наша делегація на конференції.

“Йдеться про високотехнологічні проекти, метою яких є забезпечення технологічної переваги над противником у майбутньому”, - додали в пресслужбі.

Контекст

Міністерство оборони України повідомило напередодні про те, що Україна вперше за понад 50 років візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь.

Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 26 жовтня в Брюсселі. Представляти Україну на конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов.

Довідково

Конференція національних директорів озброєнь (CNAD) заснована у 1966 році і є вищим дорадчим комітетом Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь.

Місією CNAD є сприяння багатонаціональному співробітництву щодо забезпечення взаємосумісними військовими спроможностями у сфері озброєнь в інтересах удосконалення ефективності сил НАТО у всьому спектрі поточних та майбутніх операцій Альянсу. Конференція національних директорів з озброєння координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки.

Засідання проводяться два рази на рік, один із яких – за участю країн-партнерів. До участі в роботі залучаються високопосадовці (національні директори з озброєння), які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння та військової техніки.