Высокотехнологичные проекты для преимуществ над противником: о чем будет говорить Украина на заседании комитета совета НАТО по вопросам вооружений

Детали

Так, в пресс-службе нашей миссии подчеркнули, что Украина и раньше привлекалась к участию в заседаниях Конференции национальных директоров вооружений, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО.

В частности, речь идет об инновациях в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

По данным миссии, заседание проводится для развития договоренностей, достигнутых во время встречи министров обороны государств-членов НАТО 21 октября.

Напомним, что тогда главы оборонных ведомств стран Альянса согласовали план ответных мер на растущую угрозу со стороны ракетных систем России. Кроме того, по итогам этой встречи Генсек Альянса заявил, что НАТО оценивает, как усилить свои позиции в Черноморском регионе.

В пресс-службе миссии отметили, что по итогам сегодняшнего мероприятия подписание документов не планируется.

Цитата:

"Украинские представители будут участвовать в обсуждении приоритетов и направлений инновационной политики", - отметили в украинской миссии в ответ на вопрос о том, что будет делать наша делегация на конференции.

"Речь идет о высокотехнологичных проектах, целью которых является обеспечение технологического преимущества над противником в будущем", - добавили в пресс-службе.

Контекст

Министерство обороны Украины сообщило накануне о том, что Украина впервые за более чем 50 лет примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений.

Заседание под председательством Генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится 26 октября в Брюсселе. Представлять Украину на конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов.

Справочно

Конференция национальных директоров вооружений (CNAD) основана в 1966 году и является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета Североатлантического союза по вопросам воружений.

Миссия CNAD — содействие многонациональному сотрудничеству по обеспечению взаимосовместимых военных возможностей в области вооружений в интересах усовершенствования эффективности сил НАТО во всем спектре текущих и будущих операций Североатлантического союза. Конференция национальных директоров по вооружению координирует реализацию политики НАТО в области развития вооружения и военной техники.

Заседания проводятся два раза в год, один из которых – с участием стран-партнеров. К участию в работе привлекаются чиновники (национальные директора по вооружению), отвечающие за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.