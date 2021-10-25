Вперше за понад 50 років: Україну запросили на засідання комітету ради НАТО з питань озброєнь

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Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 26 жовтня в Брюсселі. Представляти Україну на Конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов.

За його словами, Україна раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції, але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО.

На засіданні обговорюватимуть інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Також у Брюсселі заплановані двосторонні зустрічі заступника міністра оборони України Олександра Носова з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.

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