Вперше за понад 50 років: Україну запросили на засідання комітету ради НАТО з питань озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна вперше за понад 50 років візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь - Конференції національних директорів озброєнь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
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Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 26 жовтня в Брюсселі. Представляти Україну на Конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов.
За його словами, Україна раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції, але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО.
На засіданні обговорюватимуть інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою і оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.
Також у Брюсселі заплановані двосторонні зустрічі заступника міністра оборони України Олександра Носова з Національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.
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