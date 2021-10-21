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НАТО оцінює, як посилити свою позицію в Чорноморському регіоні - Столтенберг

Київ • УНН

 • 24352 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. НАТО постійно оцінює, що ще може зробити для посилення позиції Альянсу в Чорноморському регіоні. Про це під час брифінгу за підсумками зустрічі заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

НАТО оцінює, як посилити свою позицію в Чорноморському регіоні - Столтенберг

Деталі

Столтенберг нагадав, що НАТО збільшило свою присутність в Чорному морі, тому що “Чорне море стратегічно важливо для НАТО”.

Він нагадав, що три союзники по НАТО є прибережними державами — Туреччина, Румунія і Болгарія.

“У нас є також два дуже близьких партнера — Грузія і Україна, і ми бачили незаконну анексію Криму, ми бачили агресивну поведінку Росії в Чорному морі”, — зазначив він.

За словами Генсека, країни НАТО своєю чергою збільшили свою присутність в регіоні — “в повітрі, на суші і на морі”.

Цитата

“Ми постійно оцінюємо, що ще ми можемо зробити, частково за рахунок збільшення присутності, але також частково за рахунок збільшення нашої здатності швидко розгортати сили, якщо це необхідно. І саме тому нам потрібна висока боєздатність наших сил”, — заявив Столтенберг.

Додамо

Раніше на цьому тижні глава Пентагону під час візиту до Києва заявив, що Сполучені Штати і надалі будуть продовжувати підтримку своїх партнерів в Чорноморському регіоні.

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