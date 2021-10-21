НАТО оценивает, как усилить свою позицию в Черноморском регионе - Столтенберг

Детали

Столтенберг напомнил, что НАТО увеличило свое присутствие в Черном море, так как “Черное море стратегически важно для НАТО”.

Он напомнил, что три союзника по НАТО прибрежными государствами — Турция, Румыния и Болгария.

“У нас есть также два очень близких партнера — Грузия и Украина, и мы видели незаконную аннексию Крыма, мы видели агрессивное поведение России в Черном море”, — отметил он.

По словам Генсека, страны НАТО в свою очередь увеличили свое присутствие в регионе — “в воздухе, на суше и на море”.

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“Мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать, частично за счет увеличения присутствия, но также частично за счет увеличения способности быстро развертывать силы, если это необходимо. И именно поэтому нам нужна высокая боеспособность наших сил”, — заявил Столтенберг.

Добавим

Ранее на этой неделе глава Пентагона во время визита в Киев заявил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут продолжать поддержку своих партнеров в Черноморском регионе.