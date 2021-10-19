США продолжат поддержку своих партнеров в Черном море - глава Пентагона

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут продолжать поддержку своим партнерам в Черноморском регионе. Об этом сказал на брифинге в Киеве министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот (Черноморский — ред.) регион является очень важным для нас, и мы продолжим поддержку наших партнеров в обеспечение безопасности в регионе”, — сказал министр.

Детали

Остин отметил, что сегодня обсудил с украинским коллегой укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе, чтобы дать отпор “дестабилизирующим действиям России”.

“Мы поддерживаем Украину вместе с Румынией, Грузией, Болгарией. Мы понимаем важность партнерства и союзничества между союзниками и партнерами для того, чтобы сдержать российскую агрессию”, — добавил он.

Добавим

19 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом, в рамках которого планирует подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

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