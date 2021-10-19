США продолжат поддержку своих партнеров в Черном море - глава Пентагона
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут продолжать поддержку своим партнерам в Черноморском регионе. Об этом сказал на брифинге в Киеве министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент УНН.
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“Вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот (Черноморский — ред.) регион является очень важным для нас, и мы продолжим поддержку наших партнеров в обеспечение безопасности в регионе”, — сказал министр.
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Остин отметил, что сегодня обсудил с украинским коллегой укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе, чтобы дать отпор “дестабилизирующим действиям России”.
“Мы поддерживаем Украину вместе с Румынией, Грузией, Болгарией. Мы понимаем важность партнерства и союзничества между союзниками и партнерами для того, чтобы сдержать российскую агрессию”, — добавил он.
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19 октября Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с визитом, в рамках которого планирует подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.