США продовжать підтримку своїх партнерів у Чорному морі - глава Пентагону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сполучені Штати і надалі будуть продовжувати підтримку своїм партнерам у Чорноморському регіоні. Про це сказав на брифінгу у Києві міністр оборони США Ллойд Остін, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ви можете очікувати, що ми будемо продовжувати нашу підтримку. Цей (Чорноморський — ред.) регіон є дуже важливим для нас, і ми продовжимо підтримку наших партнерів у забезпечення безпеки у цьому регіоні”, — сказав міністр.

Деталі

Остін зазначив, що сьогодні обговорив з українським колегою зміцнення нашого партнерства у Чорноморському регіоні, щоб дати відсіч “дестабілізаційним діям Росії”.

“Ми підтримуємо Україну разом з Румунією, Грузією, Болгарією. Ми розуміємо важливість партнерства та союзництва між союзниками та партнерами для того, щоб стримати російську агресію”, — додав він.

Додамо

19 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з візитом, у рамках якого планує підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

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