Міністр оборони США прибув у Київ

“Приземлився у Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень, і висловити нашу прихильність розбудові спроможності України у стримуванні подальшої російської агресії”, — написав Остін у Twitter.

Візит глави Пентагону в Україну

Перебуваючи в Києві, Остін відвідає Міністерство оборони України, де він візьме участь в церемоніалі вшанування полеглих захисників України в Меморіальній залі і біля Меморіального дзвону захисникам України, а також зустрінеться з міністром оборони Андрієм Тараном, щоб обговорити прогрес України у реалізації реформ в галузі оборони та військово-промислового комплексу, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також безпеку в Чорному морі.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Після зустрічі, приблизно о 12:45, міністри оборони США й України зроблять короткі заяви для преси і дадуть відповіді на кілька запитань, додали напередодні у посольстві.