Министр обороны США прибыл в Киев

Lетали

“Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии”, — написал Остин в Twitter.

Визит главы Пентагона в Украине

Находясь в Киеве, Остин посетит Министерство обороны Украины, где он примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море.

Wheels down in Kyiv. I’m here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19 2021

После встречи, примерно в 12:45, министры обороны США и Украины сделают короткие заявления для прессы и ответят на несколько вопросов, добавили накануне в посольстве.