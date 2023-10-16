Високогір'я Карпат вкрило снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Карпатах гору Піп Іван Чорногірський замело снігом, а температура повітря впала до -6°С. Про це йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, передає УНН.
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«Станом на 08:00, 16:10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с., температура повітря -6°С», - інформують рятувальники у Facebook.
Нагадаємо
Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин країни, що розташована на південно-східному кінці головного хребта гірського масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей України.
Раніше УНН повідомляв, що вранці 8 жовтня фахівці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зафіксували перший сніг у цьому році.