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29 березня, 17:57 • 211881 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 274424 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 272981 перегляди

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29 березня, 07:30 • 241913 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 187723 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 182115 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 158118 перегляди

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В Україні випав перший сніг

В Україні випав перший сніг

Київ • УНН

 • 4203300 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Україні випав перший сніг – засніжило в Карпатах, пише УНН.

Фото з гори Піп Іван Чорногірський оприлюднила у соцмережі користувачка Леся Чернітович.

«Перший сніжок в Українських Карпатах на Чорногірському хребті», - підписала користувачка світлини.

Ранком 8 жовтня за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Чорногірський був туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.

Слід додати, що за пронозами синоптиків у більшості областей України починаючи з 9 жовтня очікується похолодання.

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