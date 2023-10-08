В Україні випав перший сніг

Фото з гори Піп Іван Чорногірський оприлюднила у соцмережі користувачка Леся Чернітович.

«Перший сніжок в Українських Карпатах на Чорногірському хребті», - підписала користувачка світлини.

Ранком 8 жовтня за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Чорногірський був туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.

Слід додати, що за пронозами синоптиків у більшості областей України починаючи з 9 жовтня очікується похолодання.