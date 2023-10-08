В Украине выпал первый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. в Украине выпал первый снег – заснежило в Карпатах, пишет УНН.
Фото с горы Поп Иван Черногорский обнародовала в соцсети пользователя Леся Чернитович.
«Первый снежок в Украинских Карпатах на Черногорском хребте», - подписала пользовательница фотографии.
Утром 8 октября по сообщению Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский был туман, дождь, температура воздуха 1°С, порывы ветра до 8 м/с.
Следует добавить, что по прогнозам синоптиков в большинстве областей Украины начиная с 9 октября ожидается похолодание.