Высокогорье Карпат покрыло снегом

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«По состоянию на 08:00, 16.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер западный, 4 м/с, температура воздуха -6°С», - информируют спасатели в Facebook.

Напомним

Поп Иван Черногорский является одной из самых высоких вершин страны, расположенной на юго-восточном конце главного хребта горного массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины.

Ранее УНН сообщал, что утром 8 октября специалисты Черногорского горного поисково-спасательного поста зафиксировали первый снег в этом году.