Вісьмома поєдинками завершиться п’ятий тур Ліги чемпіонів

У групі В лідер квартету "Бенфіка" (7 очок) в гостях зіграє із турецьким "Бешикташем" (6). Перемога у грі достроково виведе португальський клуб до 1/8 фіналу. В іншому протистоянні "Наполі" (7) прийматиме київське "Динамо" (1).

У квартеті С каталонська "Барселона" (9) після першої поразки на змаганнях у минулому турі від "Манчестер Сіті" (7) зіграє на виїзді із аутсайдером – чемпіоном Шотландії "Селтіком" (2). У зустрічі між 2-ю та 3-ю командами груп "Боруссія" Менхенгладбах(4) на власному полі зійдеться із "Манчестер Сіті".

Група А: "Арсенал" – "ПСЖ", "Лудогорець" – "Базель";

Група D: "Атлетіко" – "ПСВ", "Ростов" – "Баварія".

Як повідомляв УНН, в квартетах А і D вже визначилися володарі путівок в плей-офф ЛЧ.